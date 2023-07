Gardez le rythme avec Blob Beats, le Guitar Hero de la musique classique

C’est ainsi que deux ans plus tard, les petits Blobs sont de retour dans un nouveau jeu musical. Cette fois-ci, pas d’expérience d’intelligence artificielle, le jeu Blob Beats est une sorte de Guitar Hero de la musique classique. Basé sur le rythme, l’objectif est d’aider les blobs à jouer une œuvre de musique classique, qui est remixée pour l’occasion dans un style "jeu vidéo rétro". Dans un environnement rappelant les jeux d’arcade, on retrouve les quatre petits blobs, qui, pour l’occasion, ont une petite allure de Pac-Man. Choisissez l’œuvre classique que vous voulez jouer et le niveau de difficulté. Lorsque la musique commence, vous verrez des petits points descendre au niveau des différents blobs. L’objectif est donc de frapper les notes (à l’aide de touches de notre clavier d’ordinateur) qui tombent au bon moment pour jouer un chef-d’œuvre classique et marquer autant de points que possible pour maximiser votre meilleur score.

De nouveau, cette application est totalement addictive et l’on peut même se réjouir qu’il n’y ait que cinq œuvres proposées dans le jeu, cela évitera certainement à plusieurs d’entre nous de passer des heures et des heures sur le jeu. Intrigués, découvrez en images le jeu (et la sonorité rétro des musiques) ci-dessous. Et si vous voulez vous amuser, que la partie commence.