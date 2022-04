Garcia : "Si on produit le jeu qu’on a produit ce soir, ce sera très difficile de nous empêcher d’être en D1A l’année prochaine"

Seraing a été contraint au match nul à Ostende dans les derniers instants de la partie sur un penalty de Gueye. Un partage qui officialise la place de barragiste des Métallos. Pourtant, Jean-Louis Garcia, le coach sérésien était satisfait de la prestation des siens au micro de Vincent Langendries : "Je viens de leur dire que je suis fier d’eux, de leur prestation. Je leur ai dit que la meilleure équipe ce soir n’a malheureusement pas gagné le match. Il nous a manqué quelques minutes. Bien sûr, on est très frustré de la décision du VAR, même si elle est juste. Effectivement ce penalty peut se siffler mais on a eu tellement de décisions contre nous depuis le début. Et je pense au penalty non sifflé contre l’Antwerp, à la même minute de jeu, 89e, mais en notre faveur. Penalty indiscutable où l’arbitre va voir le VAR et décide qu’il n’y a pas penalty. On a eu droit aux excuses de la direction de l’arbitrage. Mais on a le sentiment que ça ne va jamais dans notre sens ce genre de situation et à ce moment-là de la saison et du match, ça génère beaucoup de frustration. Mais ce que j’ai dit à mes joueurs c’est qu’on ne fait que progresser. On est nettement meilleur qu’il y a trois mois et si on continue comme ça, on va se maintenir avec le barrage. Je sais que si on produit le jeu qu’on a produit ce soir, ce sera très difficile de nous empêcher d’être en D1A l’année prochaine".

Si le point du partage n’est pas suffisant pour encore croire au maintien direct, il a le mérite de donner espoir à Seraing sur ses qualités : "On est en train de récolter le fruit de notre travail parce qu’on a travaillé dur et on n’a pas toujours été payé. Encore ce soir, on n’a pas été payé. On concède un but contre notre camp sur une demi-occasion de l’adversaire, on a ensuite ce penalty malheureux sur une main qui existe mais qui est involontaire. J’ai dit aux joueurs qu’on était occupé à emmagasiner de la confiance, des convictions, des repères dans le jeu. On devient une équipe de plus en plus forte. On a un garçon comme Jallow qui nous amène de la créativité en plus. Donc moi je suis très confiant. Si on continue à travailler comme il faut, qu’on finit bien la saison contre Genk en n’essayant ne serait-ce que de continuer à être invaincu, on va gérer nos blessés, les suspendus éventuels et après on aura quinze jours pour bien préparer ce match aller-retour contre le RWDM. Je suis persuadé qu’on va le faire. C’est le message que j’ai fait passer à mes joueurs".

S’il avait remporté ce match, Seraing se donnait donc une semaine de sursis supplémentaire mais ça n’a donc pas été le cas : "On a tout mis en œuvre ce soir pour gagner le match et ça génère de la frustration mais on va continuer dans ce sens avec ce jeu, cette qualité de jeu et en étant un peu plus efficace dans les deux surfaces parce que je pense qu’on aurait pu marquer plus que deux buts et on n’aurait dû éviter de prendre les deux que l’on a pris".

Jean-Louis Garcia croit en son équipe et est persuadé que Seraing peut se maintenir en D1A : "L’espoir est énorme. Je suis gonflé à bloc et j’espère que les joueurs vont me suivre. On est sur le bon chemin. Dans ma tête je prépare ce barrage depuis quelques semaines. On a failli se donner l’espoir d’être vivant encore une semaine, mais on est barragiste. Le Beerschot aimerait être à notre place. On joue ce barrage sur deux matchs et sur deux matchs, normalement c’est la meilleure équipe qui l’emporte et j’espère qu’on va prouver qu’on sera la meilleure équipe".