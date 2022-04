Garcia partagé après la victoire de Seraing : "Je regrette un peu qu’on n’ait pas su marquer un deuxième but"

Seraing s’est imposé 0-1 sur la pelouse du RWDM lors du match aller des barrages. Une victoire qui donne un avantage aux Métallos avant la manche retour mais l’avantage aurait pu être plus net pour Jean-Louis Garcia : "On est satisfait de cette première manche même si je regrette un peu qu’on n’ait pas su marquer un deuxième but. Je n’oublie pas que l’équipe de Molenbeek a eu un temps fort à un moment donné. Ils ont touché deux fois la barre à l’occasion d’un coup de pied arrêté. On sait que c’est leur point fort. Mais je pense qu’à la mi-temps, on est à 11 tirs à 1 et en fin de match je pense qu’on a 2-3 occasions pour faire le break. C’est le seul regret que je peux avoir. Par contre, je suis satisfait de la capacité de mon équipe de jouer dans un tel match. Il y a eu un bon état d’esprit. Maintenant, il faut rester très concentré pendant les 7 prochains jours. C’est ce que je leur ai dit à la fin du match. On est à la moitié du chemin. 0-1, il n’y a absolument rien de joué. Il faut faire preuve d’humilité pour préparer le match retour".

Mais Seraing a surtout montré beaucoup de maturité pour rester maître de la rencontre : "Je le prends comme un compliment. Quand je suis arrivé j’avais dit que j’espérais que nous serons une meilleure équipe dans 4 mois. Ces dernières semaines, on avait pu observer des progrès. Les résultats n’étaient pas toujours au niveau de nos prestations comme à Ostende où on aurait dû l’emporter. Il est évident que le retour de joueurs comme Ablie Jallow nous amènent beaucoup de qualités et de sérénité. Je pense que s’il n’avait pas été blessé à la CAN, on aurait pu espérer autre chose. A travers ces progrès, il faut gagner encore un peu plus en efficacité. Je suis très heureux parce qu’on fait encore un clean sheet. La réussite que l’on a eue sur les barres de l’adversaire, ce n’est peut-être pas un hasard. La réussite, on a été la chercher".

Et pour le match retour, Garcia espère voir des tribunes pleines, et pas seulement de supporters de Seraing : "Il y avait une très belle ambiance aujourd’hui. J’espère que tout le football liégeois va se mobiliser, pas que les gens de Seraing. Liège est une ville de football, une grande ville. Deux clubs d’une même ville en D1 c’est pas mal donc j’espère que tous les amateurs de football vont se mobiliser pour remplir le Stade du Pairay que je n’ai jamais vu plein depuis que j’y suis. Ça peut être une très belle ambiance et nous avons besoin d’être soutenus. J’espère qu’on va encore être bons mais il y aura des moments difficiles parce que je suis persuadé que cette équipe de Molenbeek ne va rien lâcher jusqu’au bout".

Du côté du coach des Métallos, pas d’excès de confiance. Il reste 90 minutes à jouer avant de pouvoir penser au maintien. : "Je suis intervenu aussitôt sur le terrain pour calmer leur joie. Il faut rester focus. On est à la mi-temps d’une double confrontation de 90 minutes. 1-0, rien n’est fait. On a un léger avantage donc il va falloir refaire beaucoup d’efforts. À nouveau mettre de la qualité. J’espère qu’on aura un meilleur terrain parce que la qualité de la pelouse nous a sans doute été préjudiciable comme elle l’a été pour nos adversaires. Mais par rapport au jeu que l’on veut proposer, ça a été handicapant par moments. On va les rappeler à l’ordre et il n’y aura pas de relâchement".

Seraing reçoit le RWDM pour la manche retour samedi sur le coup de 20h45.