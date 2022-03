Garcia après la lourde défaite de Seraing face au FC Bruges : "Tant qu’il y a une chance il faut y croire"

Pas toujours facile de s’exprimer après une défaite aussi importante que celle subie par Seraing face au Club de Bruges ce samedi soir. Le coach des Métallos, Jean-Louis Garcia, a malgré tout donné son ressenti après-match au micro de Vincent Langendries.

L’entraîneur ne rêvait pas, il ne partait pas pour la victoire, par contre il est déçu par les premières minutes de la rencontre : "J’aurais aimé qu’on résiste un peu plus longtemps et qu’on puisse ainsi peut-être placer un peu de doutes dans leur esprit mais ça n’a jamais été le cas…"

Garcia salue quand même son équipe : "Il a fallu beaucoup de courage à mes joueurs en deuxième mi-temps devant une telle équipe qui déroulait son football, qui joue en totale confiance, en total contrôle. On sait qu’on n’est pas invités à ce niveau-là. On joue une équipe qui joue la Ligue des Champions en début de saison, qui bousculait le PSG à domicile, on n’est pas de ce monde-là mais on aurait aimé, même à travers une défaite, aller chercher une confiance qui nous manque énormément en ce moment."

Le coach a terminé son interview en évoquant la 17ème place, synonyme de barrages, position difficile dans laquelle se trouve son équipe aujourd’hui : "Cette place de barragiste n’est pas du tout au centre des préoccupations. Chaque match que l’on joue peut nous amener de la confiance. On a conscience que c’est très dur mais l’objectif c’est de se maintenir. Même si ça doit être un match aller-retour aux barrages. Je suis montée de Ligue 2 en Ligue 1 en France sur un match aller-retour donc tant qu’il y a une chance il faut y croire. Et même si ce barrage reste dans nos têtes, et que tout ce que l’on fait est dans cette perspective, moi ça ne me dérange pas."