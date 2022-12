Garbage s’était fait massacrer pour son thème de James Bond

“Cette anthologie est un témoignage de presque trois décennies de travail créatif collectif, de notre ténacité et de notre incroyable capacité, en tant que groupe, à résister à l’humiliation rituelle régulière,” a déclaré la chanteuse Shirley Manson dans un communiqué.

" Peu importent les changements et les marées inévitables dans l’industrie de la musique, nous sommes surpris d’être encore ici, à faire des disques et à parcourir le monde. C’est en grande partie attribuable au soutien incroyable que nous recevons. "

Elle a conclu : " Notre amour et notre gratitude à tous, pour tout. "

Anthology est disponible en double vinyle transparent jaune et en double CD, en plus des plateformes de streaming. On y retrouve " Stupid Girl ", " I Think I’m Paranoid ", " Why Do You Love Me ", " Only Happy When It Rains " et d’autres.

Vous pouvez aussi compter sur une rareté avec le titre " Witness To Your Love ", des Faces-B, et le visuel d’origine de l’artiste chilien Javi Mi Amor.