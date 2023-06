Garage Stills, des garages à l'ancienne photographiés par Jacquie Maria Wessels, au Musée de la Photographie

Le Musée de la photograhie à Charleroi a ouvert ses expositions d’été. L’une d’elles présente des photos de garages à l’ancienne prises aux quatre coins du monde. La photographe, Jacquie Maria Wessels, est néerlandaise. Elle est née en 1959. Elle vit à Amsterdam après avoir entrepris un début de carrière à Bruxelles. Elle a parcouru la planète … la Turquie, la Pologne, Cuba, Tokyo, . .. et elle a photographié des vieux garages de réparation . Ces ateliers n’évoquent en rien les garages d’aujourd’hui qui sont d’une propreté clinique et qui opèrent à l’aide d’outils de haute technologie. Non ! Les photos couleur de Jacquie Maria Wessels montrent des lieux qui sentent l’essence et le cambouis. L’apparence est désordonnée, mais les établis sont rangés suivant la logique du garagiste. Les images aux couleurs vives rappellent les natures mortes de la peinture ancienne.