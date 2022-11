Ganshoren : la tour n’est plus infernale

Une interdiction de tout rassemblement de plus de trois personnes et ce 24 heures sur 24 et sans date de fin prévue, la mesure est assez rare. C’est pourtant celle qui est en vigueur, depuis une dizaine de jours dans un rayon de 70 mètres autour d’une tour d’habitation sociale de Ganshoren.

Il faut dire que, depuis deux ans, les habitants de cette tour se plaignaient des rassemblements nocturnes au pied de leur immeuble. Des voitures y stationnaient parfois jusqu’à 3 heures du matin, avec la musique à fond et un ballet incessant de personnes venant s’y fournir en drogue.

Selon le bourgmestre de Ganshoren, Jean-Pierre Van Laethem, "la police tenait déjà cette zone à l’œil, elle était considérée comme un hotspot. Mais, récemment, nous avons décidé de mettre la pression, en accroissant la présence policière. Il y a des agents en civil qui patrouillent, et d’autres dans un appartement qui peuvent surveiller les environs. Cela nous a déjà permis d’interpeller des personnes en possession de drogue ou d’armes prohibées."

Et il y a donc cette interdiction de tout rassemblement. Le bourgmestre ne craint pas que son ordonnance stigmatise le quartier : "Non, puisque ce sont les habitants eux-mêmes qui sont venus à nous pour demander d’intervenir."

Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu’à 350 euros. La mesure semble efficace, le calme est revenu, c’est ce que nous ont dit des habitants de la tour. Reste à savoir si cette décision n’a pas fait que déplacer le problème un peu plus loin…