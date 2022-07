"Gangnam Style" a 10 ans : le chanteur sud-coréen Psy "plus heureux que jamais"

Depuis le succès phénoménal de "Gangnam Style", Psy a sorti trois albums. Son dernier, "Psy 9th", a été publié en avril par P NATION, son label et agence d’artistes fondé en 2019.

Partageant son temps entre ses propres créations, ses concerts et le travail avec les groupes de P NATION, Psy est loin d’en avoir fini avec la musique. Et "Gangnam Style" reste une énorme source de fierté. "C’est le plus grand et le plus beau trophée de ma vie", affirme Psy à l’AFP.

Sur scène, c’est mon arme la plus puissante.

Il l’a démontré lors d’un spectacle à l’Université de Corée à Séoul la semaine dernière, devant une foule survoltée qui a chanté chaque mot d’un set énergique comprenant des titres de son premier album, sorti il y a plus de deux décennies, comme de son tout dernier.