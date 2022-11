Gandhi, Luther King, les 343 salopes, José Bové : la désobéissance civile à travers l’histoire

Qu’ils bloquent la circulation, empêchent des jets de voler, se collent à des chefs-d’œuvre ou les aspergent de soupe, les activistes écologistes atteignent leur but : attirer l’attention. Ils créent aussi la polémique. Au-delà de l’attention médiatique qu’elles suscitent, leurs actions auront-elles réellement un impact positif pour la planète ? Ils sont convaincus qu’ils n’ont pas le choix, et, pour justifier leurs actes, font notamment référence à l’Histoire.

“Brandir une pancarte à la sortie du bureau d’un homme politique, ou d’une entreprise, ça ne change rien aujourd’hui. Plus personne ne fait attention. Alors, on suit la ligne de la désobéissance civile qui, historiquement, a fonctionné !”, défend James Harvey, porte-parole de Just Stop Oil. Et de citer les suffragettes, Martin Luther King, ou Gandhi. “Toutes des actions de désobéissance civile qui ont apporté le changement”.

Sont-ils, ou pas, dans la même lignée ? Chacun jugera. Et pour ce faire, autant savoir de quoi on parle. Revenons sur une sélection de moments importants de l’histoire de la désobéissance civile.