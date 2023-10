Gandhi : la figure emblématique de la scène rap belge fait son grand retour

S’ensuit alors Yin Yang, un opus aux sonorités plus modernes sorti en 2018. Et puis, surprise : “Silence jusqu’en 2022, où j’ai sorti Germinal et je suis revenu à Gandhi.” Ces quatre années d’absence ont permis à Gandhi de s’offrir des moments de réflexion, d’observation et de questionnement. Ces années d’introspection ont contribué à le remettre peu à peu sur le chemin de la musique et à percevoir son parcours artistique avec davantage de recul. “Ce sont aussi des années où j’ai pu voir le rap belge exploser et avoir un certain crédit sur la scène internationale. J’ai pu voir beaucoup d’artistes émerger et me citer comme étant leur référence ou comme ayant eu une influence sur leur musique. Et donc, je dirais que dans les dernières années, j’ai pu me rendre compte de la pierre que j’avais pu apporter à l’édifice du rap belge, en toute modestie, bien entendu. Je me rends compte de certaines choses. Ça me permet de faire de la musique avec plus de détente, je pense.”