Gand – Wevelgem : qui pour succéder à Marianne Vos ? (LIVE vidéo)

Ce dimanche se déroule la course dames de Gand – Wevelgem. Les coureuses partiront de Ypres vers 13h50 et arriveront à Wevelgem aux alentours de 18h. Cette course WorldTour est à suivre en direct vidéo dès 16h15.

Au menu des coureuses ce dimanche : sept difficultés et 159 kilomètres à parcourir avant de lever les bras au ciel.

L’année dernière, Marianne Vos (Jumbo-Visma) l’avait emporté devant la Belge Lotte Kopecky et l’Allemande Lisa Brennauer. Candidate à sa propre succession, la Néerlandaise devra se montrer plus forte que la championne du monde italienne Elisa Balsamo, en pleine forme, qui s’est imposée jeudi à Bruges-La Panne.

Lotte Kopecky (SD Worx) aura également son mot à dire.