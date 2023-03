Gand-Wevelgem : Marlen Reusser se trompe de route… mais s’impose quand même en solitaire

La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) a remporté dimanche, au terme d’un solo de plus de quarante kilomètres, la 12e édition féminine de Gand-Wevelgem qui a été disputée entre Ypres et Wevelgem sur la distance de 162,5 kilomètres.

La Néerlandaise Pien Limpens (Parkhotel Valkenburg) a été la première à prendre les choses en mains après une poignée de kilomètres. Le peloton était regroupé après 54 kilomètres de course. On a ensuite assisté à une attaque de la Norvégienne Malin Eriksen (Duolar-Chevalmeire), neutralisée au cap des 100 derniers kilomètres de course.

Plusieurs tentatives ont suivi, toutes vaines. On a assisté, à 41 kilomètres du but, à l’attaque de la coureuse suisse Marleen Reusser (SD Worx). La chasse derrière la coureuse de tête ne s’est vraiment structurée. On a certes vu plusieurs relances, notamment des équipes Jumbo-Visma et FDJ, de Shirin van Anrooij, de Kasia Niewiadoma, de Shary Bossuyt, de Christine Majerus, ou encore d’Anna Henderson, mais ces accélérations n’ont pas empêché Reusser de porter son avantage à plus de deux minutes à 20 kilomètres de l’arrivée.

Un groupe de neuf coureuses s’est constitué à 12 kilomètres de l’arrivée, avec, entre autres, Van Anrooij, Majerus, Eugenia Bujak, Bossuyt, Henderson, mais jamais Reusser, en spécialiste de l’effort solitaire, n’a baissé les bras et son avantage est resté fixé au-dessus de la barre des deux minutes, malgré une petite erreur de parcours dans la finale. La Suissesse s’est trompée de route… mais elle a eu le temps de rectifier le tir.