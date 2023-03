Gand-Wevelgem : la Liste des engagés de la 85e édition

Liste des engagés au départ de la 85e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour) dimanche:

Intermarché-Circus: 1. Biniam Girmay (Ery); 2. Sven Erik Byström (Nor); 3. Aimé De Gendt; 4. Hugo Page (Fra); 5. Adrien Petit (Fra); 6. Mike Teunissen (P-B); 7. Taco van der Hoorn (P-B)

Soudal Quick-Step: 11. Tim Merlier; 12. Yves Lampaert; 13. Kasper Asgreen (Dan); 14. Davide Ballerini (Ita); 15. Casper Pedersen (Dan); 16. Jannik Steimle (All); 17. Bert Van Lerberghe

Alpecin-Deceuninck: 21. Jasper Philipsen; 22. Silvan Dillier (Sui); 23. Robbe Ghys; 24. Sören Kragh Andersen (Dan); 25. Alexander Krieger (All); 26. Maurice Ballerstedt (All); 27. Gianni Vermeersch

Jumbo-Visma: 31. Wout van Aert; 32. Christophe Laporte (Fra); 33. Olav Kooij (P-B); 34. Timo Roosen (P-B); 35. Tim van Dijke (P-B); 36. Jos van Emden (P-B); 37. Nathan Van Hooydonck

AG2R-Citroën: 41. Greg Van Avermaet; 42. Pierre Gautherat (Fra); 43. Lawrence Naesen; 44. Oliver Naesen; 45. Michael Schär (Sui); 46. Damien Touzé (Fra); 47. Stan Dewulf

Trek-Segafredo: 51. Jasper Stuyven; 52. Markus Hoelgaard (Nor); 53. Daan Hoole (P-B); 54. Alex Kirsch (Lux); 55. Mads Pedersen (Dan); 56. Otto Vergaerde; 57. Edward Theuns

Astana: 61. Mark Cavendish (G-B); 62. Cees Bol (P-B); 63. Leonardo Basso (Ita); 64. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 65. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 66. Martin Laas (Est); 67. Gleb Syritsa (Rus)

Bahrain Victorious: 71. Matej Mohoric (Sln); 72. Kamil Gradek (Pol); 73. Jonathan Milan (Ita); 74. Nikias Arndt (All): 75. Andrea Pasqualon (Ita); 76. Dusan Rajovic (Ser); 77. Fred Wright (G-B)

BORA-hansgrohe: 81. Sam Bennett (Irl); 82. Marco Haller (Aut); 83. Bob Jungels (Lux); 84. Jordi Meeus; 85. Ryan Mullen (Irl); 86. Nils Politt (All); 86. Danny van Poppel (P-B)

Cofidis: 91. Piet Allegaert; 92. Simone Consonni (Ita); 93. Wesley Kreder (P-B); 94. Christophe Noppe; 95. Pierre Luc Perichon (Fra); 96. Alexis Renard (Fra); 97. Jelle Wallays

EF Education-Easypost: 101. Alberto Bettiol (Ita); 102. Stefan Bissegger (Sui); 103. Owain Doull (G-B); 104. Marijn van den Berg (P-B); 105. Jonas Rutsch (All); 106. Tom Scully (N-Z); 107. Lukasz Wisniowski (Pol)

Groupama-FDJ: 111. Arnaud Démare (Fra); 112. Lewis Askey (G-B); 113. Stefan Küng (Sui); 114. Olivier Le Gac (Fra); 115. Fabian Lienhard (Sui); 116. Jake Stewart (G-B); 117. Samuel Watson (G-B)

Ineos Grenadiers: 121. Filippo Ganna (Ita); 122. Kim Heiduk (All); 123. Michal Kwiatkowski (Pol); 124. Jhonatan Narvaez (Equ); 125. Magnus Sheffield (USA); 126. Ben Swift (G-B); 127. Ben Tulett (G-B)

Movistar: 131. Fernando Gaviria (Col); 132. Ivan Garcia Cortina (Esp); 133. Imanol Erviti (Esp); 134. Johan Jacobs (Sui); 135. Norsgaard Jörgensen (Dan); 136. Max Kanter (All); 137. Oier Lazkano (Esp)

Arkéa-Samsic: 141. Kevin Ledanois (Fra); 142. Andrii Ponomar (Ukr); 143. David Dekker (P-B); 144. Jenthe Biermans; 145. Daniel McLay (G-B); 146. Luca Mozzato (Ita); 147. Clément Russo (Fra)

Team DSM: 151. John Degenkolb (All); 152. Patrick Bevin (N-Z); 153. Pavel Bittner (Tch); 154. Lund Andresen (Dan); 155. Nils Eekhoff (P-B); 156. Marius Mayrhofer (All); 157. Kevin Vermaerke (USA)

Jayco Alula: 161. Dylan Groenewegen (P-B); 162. Luka Mezgec (Sln); 163. Blake Quick (Aus); 164. Elmar Reinders (P-B); 165. Campbell Stewart (N-Z); 166. Zdenek Stybar (Tch); 167. Kelland O'Brien (Aus)

UAE Team Emirates: 171. Tim Wellens; 172. Pascal Ackermann (All); 173. Matteo Trentin (Ita); 174. Vegard Stake Laengen (Nor); 175. Juan Sebastian Molano (Col); 176. Ryan Gibbons (AfS); 177. Mikkel Bjerg (Dan)

Lotto Dstny: 181. Arnaud De Lie; 182. Caleb Ewan (Aus); 183. Cedric Beullens; 184. Jasper De Buyst; 185. Frederik Frison; 186. Brent Van Moer; 187. Florian Vermeersch

Team Flanders-Baloise: 191. Ruben Apers; 193. Vito Braet; 194. Alex Colman; 195. Sander De Pestel; 196. Milan Fretin; 197. Jules Hesters; 198. Aaron Van Poucke

Bingoal WB: 201. Louis Blouwe; 202. Dorian De Maeght; 203. Ludovic Robeet; 204. Ceriel Desal; 205. Luca Van Boven; 206. Guillaume Van Keirsbulck; 207. Julian Mertens

Human Powered Health: 211. Stephen Bassett (USA); 212. Adam De Vos (Can); 213. Colin Joyce (USA); 214. Bert Lemmen (P-B); 215. Benjamin Perry (Can); 216. Sebastian Schönberger (Aut); 217. Gijs Van Hoecke

Israel-Premier Tech: 221. Sep Vanmarcke; 222. Hugo Houle (Can); 223. Giacomo Nizzolo (Ita); 224. Jens Reynders; 225. Tom Van Asbroeck; 226. Guillaume Boivin (Can); 227. Rick Zabel (All)

UNO-X: 231. Alexander Kristoff (Nor); 232. Kristoffer Halvorsen (Nor); 233. Urianstad Bugge (Nor); 234. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 235. Sören Waerenskjold (Nor); 236. Anders Skaarseth (Nor); 237. Rasmus Tiller (Nor)

TotalEnergies: 241. Peter Sagan (Svk); 242. Edvald Boasson-Hagen (Nor); 243. Daniel Oss (Ita); 244. Maciel Bodnar (Pol); 245. Geoffrey Soupe (Fra); 246. Anthony Turgis (Fra); 247. Dries Van Gestel.