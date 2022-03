Gand-Wevelgem : De la concurrence pour Marianne Vos qui vise une nouvelle victoire

En plus de la course messieurs, la course dames de Gand-Wevelgem (WorldTour) est également prévue dimanche. Le départ est prévu à 13h50 à Ypres avec une arrivée à Wevelgem au bout de 159 km de course.

Depuis Ypres, les coureuses auront sept difficultés au programme avec d’abord le Scherpenberg suivi du Baneberg, Monteberg et le Mont Kemmel. Dans la deuxième boucle, le peloton repassera par le Scherpenberg et le Baneberg avant de finir par le Mont Kemmel, sur son versant le plus dur, à 34 km de l’arrivée.

Lauréate l’année dernière devant Lotte Kopecky et l’Allemande Lisa Brennauer, Marianne Vos figure encore parmi les grandes favorites cette année. La Néerlandaise devra cependant faire avec la concurrence de la championne de Belgique Lotte Kopecky, qui pourra compter sur le soutien de Chantal van den Broek-Blaak, lauréate en 2016. La championne du monde italienne Elisa Balsamo, qui s’est imposée jeudi à Bruges-La Panne, sera également présente tout comme la championne d’Europe néerlandaise Ellen van Dijk.

L’Italienne Marta Bastianelli, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, la Néerlandaise Lorena Wiebes ou encore la Danoise Emma Cecilie Bjerg (Movistar) seront également à surveiller.