Gand- Wevelgem : Arnaud De Lie malchanceux, fait le spectacle en wheeling dans le Mont Kemmel (VIDEO)

Arnaud De Lie en a bavé sur Gand-Wevelgem, entre plusieurs crevaisons et un souci de selle. Le sprinteur wallon est arrivé 42e de la course, à 5 min 46 de Christophe Laporte et Wout Van Aert, le duo gagnant de cette édition 2023.

Malgré une énorme déception, le sprinteur wallon a régalé le public dans le Kemmelberg, là où Wout van Aert a fait éclater la course en assenant une attaque violente lors de la deuxième ascension de ce Mont mythique. Arnaud De lie est parti en wheeling sous les acclamations du public massé au bord des barrières.