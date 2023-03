Gand surclasse Zulte-Waregem avec un quadruplé d’Orban et reste au contact de Bruges

La Gantoise reste accrochée au bon wagon pour le top 4 ! Les hommes de Hein Vanhaezebrouck en ont planté six à Zulte-Waregem ce dimanche après-midi, dont quatre de Gift Emmanuel Orban qui a fait faire de véritables cauchemars à Sammy Bossut, 2-6.

Alors que la rencontre débutait plutôt bien pour Zulte, on ne s’attendait pas à cette pluie de buts ! D’ailleurs l’ouverture du score était relativement tardive, vu le résultat final puisqu’il a fallu attendre la 37e minute pour voir Julien De Sart faire trembler les filets adverses. Ce qui a totalement changé la face du match et a lancé Gand. Les Gantois qui enchaînaient quatre minutes plus tard avec un très joli but d’Alessio Castro Montes.

En seconde période, Zulte réduisait rapidement le score par Timothy Derijcke et pensait se relancer dans cette rencontre. Mais les Buffalos ne lui laissaient pas longtemps trop d’espoirs en faisant 1-3 dès la minute suivante, avec le premier but du festival Orban.

Jelle Vossen inscrivait malgré tout le 2-3 à la 65e minute mais là encore Emmanuel Orban voulait rapidement réduire tous les espoirs de Zulte à néant en faisait 2-4 deux petites minutes plus tard. Il en plantait encore deux pour donner au score son allure finale, à la 75e et 83e.

Gand remporte une victoire importante et reste à proximité du FC Bruges en haut de classement, ils profitent de la défaite du Standard face aux Brugeois pour prendre de l’avance sur les Rouches dans cette course au top 4. Zulte s’enlise dans les méandres des places relégables.