Gand s’attaque à la pollution dans ses parcs en… ne ramassant plus les déchets

Avec le retour du beau temps, les citadins sont nombreux à envahir les parcs pour un pique-nique ou profiter du soleil. Et souvent, les poubelles sont remplies et les déchets s’amoncellent dans les espaces verts. La ville de Gand ne fait pas exception. Pour lutter contre ce phénomène, l’échevine socialiste Astrid De Bruycker a lancé une idée pour le moins étonnante…

"Il est inacceptable que le service des espaces verts doive débarrasser les ordures chaque jour avant de commencer son vrai travail", s’indigne l’échevine Astrid De Bruycker (Vooruit) à nos collègues de la VRT. La situation est particulièrement problématique dans le Citadelpark (parc de la citadelle), à deux pas de la gare Saint-Pierre.

Les autorités communales ont décidé de lutter contre ce phénomène en lançant une expérience : désormais, les services de la ville ne ramasseront plus les détritus dans certaines parties de ce parc. "Nous devons faire quelque chose car les campagnes de sensibilisation, les opérations de nettoyage, l’application stricte de la loi…. Rien n’y fait et les déchets restent. Nous en avons assez, alors nous allons tenter l’expérience de ne rien ramasser et confronter les gens à ce qu’ils laissent derrière eux", explique l’échevine socialiste.

L’objectif de cette action est de conscientiser la population : les gens réfléchiront à deux fois avant de les laisser des détritus derrière eux. Cette expérimentation permettra-t-elle de retrouver un parc propre ? Astrid De Bruycker conclut : "Nous allons d’abord voir ce que ça donne quand on confronte les gens à toutes les saletés. Pour être clair, nous continuerons à assurer la sécurité dans le parc."