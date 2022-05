Gand, prochaine capitale européenne du vélo.

La Fédération européenne des cyclistes (ECF) vient d'annoncer que la ville belge de Gand accueillera Velo-city 2024. Il faut dire que tout est mis en œuvre dans cette cité flamande pour faciliter la vie des cyclistes. Elle se pose en tout cas comme un exemple à suivre, en Belgique et au-delà.



Depuis plusieurs années maintenant, la commune s'engage à développer et à promouvoir la pratique du vélo. Au fil des ans, elle a introduit de nombreuses mesures en faveur des mobilités douces comme la mise en place de nouveaux plans de circulation avec une limitation de la vitesse à 30 km/h dans le centre-ville et les quartiers environnants ainsi que l'installation de plusieurs milliers de places de stationnement pour vélos un peu partout, tout cela dans le cadre de son "Plan de mobilité Gand 2030".

L'objectif fixé en 2015 d'atteindre 35% des déplacements réalisés en ville à vélo est quant à lui d'ores et déjà atteint.

Autre prouesse : la gare de Gand-Saint-Pierre sera prochainement dotée du plus grand parking couvert pour vélos d'Europe avec une capacité de 17000 places. Les travaux devraient s'étendre jusqu'en 2027.

Chaque année, Velo-city rassemble industriels, politiques, associations et décideurs divers autour de l'avenir du cyclisme. L'édition 2022 se déroulera dans la capitale slovène Ljubljana du 14 au 17 juin. En 2023, c'est à Leipzig, en Allemagne, qu'aura lieu l'événement.