Gand partage contre le Cercle et peut savourer sa victoire en Europe play-offs et son billet européen

Le partage flatteur face au Cercle Bruges (2-2), a officialisé la victoire de La Gantoise dans les Europe play-offs de la Jupiler Pro League, samedi soir à l’issue de la 4e des six journées. Les Buffalos comptent 38 points. Ils devancent désormais Westerlo, le Cercle et le Standard de 8 points.

Les Gantois n’avaient besoin que d’un point pour être certains de gagner ce tour final des équipes classées de la 5e à la 8e place de la phase classique, conséquence de la défaite du Standard à Westerlo (3-0) plus tôt dans la soirée. Une double occasion de Hjulsager et de Castro-Montes, écartée par Majecki (7e), donnait le ton côté Gantois qui ne confirma pas. C’est au contraire, les visiteurs qui prirent le jeu à leur compte. Denkey ouvrait d’ailleurs la marque (0-1, 18e). Les Brugeois eurent encore plusieurs occasions de creuser l’écart avant la pause. Gand égalisa par l’inévitable Orban dès la reprise (1-1, 48e). Le Cercle n’avait pas renoncé et après un superbe essai de Gboho (68e), Ueda inscrivait son 21e but sur un penalty généreux (1-2, 70e). Denkey expédia encore le ballon sur le poteau (72e). Les Brugeois avaient encore laissé passer leur chance. Tout le contraire de Cuypers qui marquait son 23e but de la compétition, synonyme de billet européen sur un contre (2-2, 85e).

Le succès de l’Antwerp en Coupe de Belgique avait assuré le vainqueur de ces Europe play-offs d’un billet pour le 2e tour de qualification de la Conference League la saison prochaine. Les Gantois joueront l’Europe pour la 9e saison consécutive. Ils ont disputé les quarts de finale de la Conference League cette saison battus par les Anglais de West Ham, finalistes de la compétition, contre la Fiorentina le 7 juin à Prague.