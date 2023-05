GAMING / Viens streamer sur la chaîne de RTBF iXPé !

Tu veux mettre le stream belge sur la map et prouver que ta chaîne Twitch mérite d'être connue ? Alors tu es peut-être fait pour l’OpenStream de RTBF iXPé !

Envie de streamer ? Nous aussi !

Aujourd’hui sur Twitch on trouve de tout, si les jeux vidéo sont toujours au centre de la plateforme on est bien loin de l’époque du " stream chambre ". Entre les décors de plus en plus travaillés, les compétitions qui prennent de l’ampleur, les talk-shows et le " just chatting " il est parfois difficile de trouver sa place quand on débute.

Du coup, chez RTBF iXPé on a décidé de te donner un petit coup de pouce en mettant notre chaîne Twitch et notre studio de streaming tout équipé à disposition ! Ce qu’on te propose ? Trois heures de live le mercredi où l’on met en place TON projet, aidé par un régisseur et avec l’appui d’un professionnel du streaming.

Parce que c’est notre projet !

Le concept est simple : Notre chaîne devient ta chaîne, c’est ton stream et on y fait ce que tu veux ! Décris-nous ton projet dans le formulaire ci-dessous et on te recontactera au plus vite pour te dire si c’est banco ou pas. Deux petites vidéos te seront aussi demandées histoire de savoir à qui on a affaire... Bonne chance à tous !

Clique ici pour t'inscrire !