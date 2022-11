Et c’est l’équipe Get Belged qui a remporté la première place de la compétition ! L’équipe est composée de grands noms qu’on retrouve souvent dans les LAN : Taak, Rasg et Cardio. Taak et son équipe avaient brillé lors de la ZLAN 2022 en avril dernier et s’étaient hissés à la seconde place de la compétition. Au-delà de ça, Taak, Rasg et Cardio sont des joueurs professionnels de Trackmania, jeu souvent présent dans les compétitions du genre et, du coup, présent lors de ces Gaming Nights.

Mais ce n’était pas le seul jeu proposé, évidemment. En plus du jeu de course, Fall Guys, Fortnite, Quake et bien d’autres étaient proposés. Et, là où on ne les attendait pas forcément, Get Belged a pu montrer ses compétences sur Multiversus !