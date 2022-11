Et d’ailleurs, du côté des participants, on retrouve déjà l’équipe d’Esport Sector One ou encore les influenceurs spécialisés dans le gaming Jeanfils, Nobo et Maytaki. On retrouvera également les Players du Dimanche, organisateurs du TéléVidéoGames, ou encore l’équipe de ZennIT Gaming avec Shoganaï, Yugz et Guacka ! Si vous souhaitez connaître toutes les teams sélectionnées, il suffit de vous rendre sur la page Twitter des Gaming Nights.