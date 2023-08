Mais, malgré cette ouverture au grand public, ce sont certainement les professionnels qui ont le plus d’intérêt à se rendre à la Gamescom. Pour les développeurs et éditeurs, c’est l’occasion de présenter leurs prochaines sorties, voire le meilleur moment d’en annoncer de tous nouveaux. Mais l’industrie du jeu vidéo comporte des tas de secteurs différents aujourd’hui : accessoires en tout genre (manettes, casques audio, réalité virtuelle, sièges…), coworkings spécialisés et autres hubs créatifs, goodies et produits dérivés… Ce type d’événement est le meilleur endroit pour faire des rencontres, networker et négocier de potentielles collaborations. Les organismes publics ou politiques qui soutiennent le jeu vidéo sur le territoire font également souvent le déplacement pour mettre en avant leurs productions locales.

Puis, quelques moments sont entièrement dédiés à l’industrie. Du 20 au 22 août a eu lieu la Developer Conference, trois jours de conférences, talks, moments d’échanges et de rencontre autour du développement de jeux. Puis, après le salon, le 24 août, se déroulera le Gamescom Congress, des conférences et débats autour du jeu vidéo, son industrie et ses enjeux en matière d’éducation, de culture ou sur ce qu’il peut apporter à la société.