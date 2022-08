Gamescom 2022 : ces Belges à l’assaut du jeu vidéo

You Suck at Parking

On commence par ce petit jeu ma foi très dynamique et coloré, publié par Happy Volcano. Comme vous l’aurez deviné à travers les images, le but est de parcourir un circuit semé d’embûches et de plateformes afin de pouvoir se garer correctement en fin de parcours. Mais attention ! Si vous vous stoppez en pleine route, le jeu considère que vous êtes garés ! Il faudra user de vos meilleurs dérapages pour bien viser.

Au sujet de Happy Volcano, il s’agit d’un studio de jeu vidéo basé à Leuven. Le studio avait déjà sorti le jeu The Almost Gone, lequel avait reçu pas mal de bons retours et de récompenses.

En ce qui concerne You Suck At Parking, le jeu est toujours en développement et est prévu pour cette année sur PC, Xbox, Playsation et Nintendo Switch.