Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en octobre 2022

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois d’octobre, deux titres seulement. En effet, Microsoft n’offrira désormais plus de jeux Xbox 360.

De l’exploration sur une île inconnue et une simulation de bombardement stratégique en pleine Seconde Guerre mondiale : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois d’octobre. Les abonnés au service Games with Gold recevront donc deux jeux. À savoir :

Windbound : Disponible du 1er au 31 octobre

: Disponible du 1er au 31 octobre Bomber Crew Deluxe : Disponible du 16 octobre au 15 novembre

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en septembre 2022, à savoir Double Kick Heroes sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 octobre.