Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en juillet 2022

Notre avis

Une fois de plus, la sélection du Games with Gold déçoit. Certes, Torchlight est un bon jeu, mais qui date déjà de 2009. De plus, il a déjà été offert en août 2019. Quant à Thrillville: Off the Rails, il s’agit d’un titre sorti en 2007, soit il y a 15 ans ! Bref, Microsoft mise tout, on le sait, sur son Game Pass. Mais pourquoi alors continuer l’offre Games with Gold si les jeux offerts sont datés et/ou au mieux, passables ?