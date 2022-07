Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en août 2022

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois d’août, quatre jeux : deux titres Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Un bar à chat, un monde post-apocalyptique, le retour des Saints de Third Street et la préparation du casse du siècle : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois d’août. Les abonnés au service Games with Gold recevront donc quatre jeux. À savoir :

Calico : Disponible du 1er au 31 août

: Disponible du 1er au 31 août ScourgeBringer : Disponible du 16 août au 15 septembre

: Disponible du 16 août au 15 septembre Saint’s Row 2 : Disponible du 1er au 15 août

: Disponible du 1er au 15 août Monaco: What’s Yours is Mine : Disponible du 16 au 31 août

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en juillet 2022, à savoir Relictasur Xbox One, et ce jusqu’au 15 août. Pour rappel, dès le mois d’octobre, Microsoft n’offrira plus de jeux Xbox 260.