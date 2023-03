Games with Gold : voici les deux jeux offerts par Microsoft en mars 2023

L’abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de mars, trois titres Xbox One.

Mais comme d’habitude, ne vous attendez pas à des incontournables. Microsoft propose une fois de plus les fonds de tiroir. On le sait, pour la firme de Redmond, l’avenir c’est le Game Pass, qui propose d’excellents titres. On se demande donc pourquoi l’offre Games with Gold continue d’exister.

Quoi qu’il en soit, trois jeux proposés sont :