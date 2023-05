Games with Gold : voici les deux jeux offerts par Microsoft en mai 2023

L’abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de mai, deux titres Xbox One.

Mais comme d’habitude, ne vous attendez pas à des incontournables. Quoique. Pour le "May the Fourth", on retrouve un jeu Star Wars dans la sélection. Mais on le sait, pour la firme de Redmond, l’avenir c’est le Game Pass, qui propose d’excellents titres. On se demande donc pourquoi l’offre Games with Gold continue d’exister.

Quoi qu’il en soit, les deux jeux proposés sont :

Star Wars Episode I Racer : Disponible du 1er au 31 mai

: Disponible du 1er au 31 mai Hoa : Disponible du 16 mai au 15 juin

À noter qu’un titre proposé en avril, à savoir Peaky Blinders: Mastermind, est encore disponible, et ce jusqu’au 15 mai.