Games with Gold : voici les deux jeux offerts par Microsoft en juin 2023

L’abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de juin, deux titres Xbox One.

Mais comme d’habitude, ne vous attendez pas à des incontournables. Microsoft vous propose d’incarner un éleveur de porcs au Kansas, et u jeu d’action qui mise sur l’audio 3D et le retour haptique de la manette. Bref, on le sait, pour la firme de Redmond, l’avenir c’est le Game Pass, qui propose d’excellents titres. On se demande donc pourquoi l’offre Games with Gold continue d’exister.