Games with Gold : une fois encore, Microsoft propose deux titres décevants en décembre 2022

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de décembre, deux titres seulement. En effet, Microsoft n’offre désormais plus de jeux Xbox 360.

Un jeu qui vous plonge au Far West et un jeu d’action en 2D, basé sur la mythologie chinoise : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de décembre. Les abonnés au service Games with Gold recevront donc deux jeux. À savoir :

Colt Canyon : Disponible du 1er au 31 décembre

: Disponible du 1er au 31 décembre Bladed Fury : Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Bon, heureusement que la sélection est gratuite, parce que l’abonnement fait peine à voir. Surtout quand on voit ce qu’offre Sony avec son PS Plus. Bref, sachez qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux de novembre dont Dead End Job sur Xbox One, qui sera quant à lui proposé jusqu’au 15 décembre.