Games with Gold : l’offre de Microsoft continue de décevoir en janvier 2023

L’abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de janvier, deux titres seulement, car Microsoft n’offre désormais plus de jeux Xbox 360. Et dans la continuité des offres de 2022, cette première sélection déçoit.

Un jeu d’aventure onirique, dans lequel vous incarnez une fille qui suit un chat noir, et un titre qui vous permettra de coloniser des planètes inhabitées : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de janvier. Les abonnés au service Games with Gold recevront donc deux jeux. À savoir :

Iris Fall : Disponible du 1er au 31 décembre

: Disponible du 1er au 31 décembre Autonauts : Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Comme on le répète tous les mois désormais, heureusement que la sélection est gratuite, parce que l’abonnement n’a rien de renversant. Surtout quand on voit en face ce qu’offre Sony avec son PS Plus. Bref, sachez qu’il vous reste également quelques jours pour récupérer un jeu de décembre 2022, à savoir Bladed Fury. Mais là aussi, vous ne ratez rien si vous passez à côté.