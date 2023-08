Games with Gold : c’est la fin du service, voici les deux derniers jeux offerts

L’abonnement de la console de Microsoft livre une dernière sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois d’août, deux titres Xbox One. Et puis, on pourra dire adieu au Games with Gold.

Les deux derniers jeux proposés sont :

Blue Fire : Disponible depuis le 1er août, et ce jusqu’au 31 août

: Disponible depuis le 1er août, et ce jusqu’au 31 août Inertial Drift : Disponible depuis le 1er août, et ce jusqu’au 31 août

Bref, l’offre Games with Gold, qui n’était plus du tout intéressante depuis plusieurs années, se clôture sans surprise avec deux jeux pas franchement indispensables. Avec, d’un côté, un jeu de plateforme, et de l’autre un jeu de course d’arcade.

Comme l’explique Microsoft, à partir du 1er septembre 2023, "vous pourrez continuer à accéder à tous les jeux Games with Gold précédemment acquis tout en restant membre du Xbox Game Pass Core ou du Xbox Game Pass Ultimate. Ensuite, si vous avez un abonnement Xbox Live Gold actif, ce dernier passera automatiquement à partir du 14 septembre à la formule Xbox Game Pass Core, sans changement de prix."

Toujours selon la firme de Redmond, "le Xbox Game Pass Core continuera à offrir le multijoueur en ligne sur console, ainsi qu’un accès immédiat à une nouvelle bibliothèque de plus de 25 jeux de grande qualité issus du catalogue Game Pass, à jouer sur Xbox Series X|S ou Xbox One sans frais supplémentaires, ainsi que des offres et des réductions réservées aux membres."

Voici les jeux qui seront inclus dans cette nouvelle offre :