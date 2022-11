Gamekult : la fin cinglante du journalisme gaming rigoureux

Dans le milieu de la presse, et surtout la presse française, Reworld n’est pas un inconnu, loin de là. Fondé il y a dix ans, le groupe de média est dirigé par Pascal Chevalier et Gautier Normand. Et ils ne sont pas à leur premier coup d’essai, quand il s’agit de transformer un média en une page de pub, selon les rédactions impactées.

Comme on le lit chez nos confrères de Libération, Reworld a une réputation affreuse : "Celle de racheter des titres de presse au rabais, de les vider de leurs journalistes, de les remplir de jeunes et malléables "chargés de contenus" payés au lance-pierre ou de sous-traiter à des agences externes, et surtout de confondre articles de presse et textes promotionnels vendus à bas coût à des annonceurs peu scrupuleux."