Grande figure de la discipline, Eimear Noone a travaillé sur la musique de près d’une trentaine de jeux vidéo parmi lesquels on retrouve les très célèbres " World of Warcraft ", " Fortnite " et " La Légende de Zelda ". En tant que cheffe, elle dirige les plus grands orchestres toujours avec la volonté de partager cette musique et d’ouvrir au monde du symphonique.

Au programme : " Halo " " World of Warcraft " Final Fantasy ", Last of us ", " Fortnite ", " Résident Evil " et bien sûr " Mario Bros " qui célèbre 40 ans d’existence. La série de concerts nous ouvre les portes de bien des mondes.

Eimear Noone au micro de François Caudron