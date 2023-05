Game of Thrones : Pedro Pascal raconte la fois où il a attrapé une infection à l'œil à cause des fans

Depuis son rôle dans la série, l’acteur chilo-américain de 48 ans multiplie les apparitions remarquées sur le petit écran : "Narcos", "The Mandalorian"… Et plus récemment "The Last Of Us", adaptation télévisée du célèbre jeu vidéo. Il sera bientôt au cinéma aux côtés de Matt Damon pour le film "Drive-Away Dolls". Il vient également de rejoindre le casting de "Gladiator 2", la suite du film mythique de Ridley Scott.