Game of Thrones : bientôt une série consacrée à Jon Snow ?

Dans le dernier épisode de la huitième et dernière saison, Jon Snow découvre que son vrai nom est Aegon Targaryen, un héritier potentiel du trône de fer. A la fin, il est accusé du meurtre de Daenerys et est exilé de Westeros. Il rentre dans le Nord, de l’autre côté du Mur, avec les sauvageons. La nouvelle série se concentrerait sur la suite et pourrait donc également permettre la réapparition des personnages survivants tels qu’Arya et Sansa Stark ou encore Brienne de Thorth.