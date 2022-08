Game Night : la comédie WTF avec Rachel McAdams bientôt sur Tipik !

A l’affiche, on retrouve l’acteur et producteur Jason Bateman (Starsky et Hutch, Juno, Arrested Development) et la talentueuse Rachel McAdams, qu’on ne présente plus (Lolita malgré moi, Saga Sherlock Holmes, N’oublie jamais, Madness). Dans Game Night, ils interprètent le couple de Max et Annie.