Game Awards : et le meilleur jeu vidéo de l’année 2022 est…

La cérémonie des Game Awards a récompensé les jeux vidéo de l’année dans la nuit du 8 au 9 décembre. Et le grand gagnant n’a surpris personne.

Cela se jouait entre God of War Ragnarok, l’excellent titre de Santa Monica Studio (exclusif à la PlayStation) et Elden Ring, et c’est ce dernier qui a remporté le titre du meilleur jeu de l’année. Le titre de FromSoftware, qui succède à It Takes Two, s’est également imposé dans trois autres catégories, à savoir meilleure “Game Direction”, meilleure direction artistique et meilleur RPG.

God of War Ragnarok n’est pas en reste, et rafle malgré tout six prix sur ses 9 nominations, à savoir meilleur jeu d'action/aventure, meilleure narration, meilleures innovation et accessibilité, meilleure bande originale, meilleur sound design et meilleure performance d’acteur pour Christopher Judge, qui incarne Kratos.

Le reste des prix récompensent de jolis titres comme Stray, Marvel Snap, ou encore Splatoon 3. On regrettera cependant l’absence au palmarès de l’excellent Immortality. Voici la suite de la liste des gagnants.