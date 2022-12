Game Awards 2022 : Valve offrira un Steam Deck toutes les minutes

Dans la nuit du 8 au 9 décembre prochain, Valve organisera un concours unique. Et les joueurs belges ont leur chance.

En effet, lors des Game Awards, soit les Oscars du jeu vidéo, Valve fera gagner un Steam Deck toutes les minutes. “Pour fêter les Game Awards, la disponibilité sans réservation de Steam Deck, et plus généralement les jeux vidéo, nous offrirons un Steam Deck d’une capacité de 512 Go toutes les minutes pendant toute la durée de la diffusion en direct des Game Awards”, explique l’éditeur.

Sachant que la cérémonie durera près de trois heures, il pourrait y avoir un peu moins de 200 Steam Decks mis en jeu. Et pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il suffit de :