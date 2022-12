Game Awards 2022 : comment suivre la cérémonie en direct ce soir ?

La cérémonie des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, sera diffusée dans la nuit du 8 au 9 décembre. Et c’est évidemment à suivre en ligne, sur différentes plateformes.

Au programme : de nombreuses remises de prix, dont celui du meilleur jeu de l’année (ça se joue entre God of War Ragnarok et Elden Ring), mais également des annonces, des vidéos, et des Steam Deck à gagner.

Tout cela débutera à 2h du matin, heure belge, ce vendredi 9 décembre. Le pré-show débutera quant à lui vers 1h30 du matin. Le show est à suivre sur :

Et pour tenter de remporter une Steam Deck, c’est par ici que ça se passe.