Gamal Abdel Nasser et Assouan : du rêve au désastre

Le lac Nasser a englouti bien des sites historiques de la Nubie. Évidemment, les plus importants ont été déplacés par une équipe internationale d’archéologues et d’ingénieurs, sous la direction de l’UNESCO. Les deux temples d’Abou Simbel, construits par Ramsès II à sa gloire et celle de son épouse, Néfertari, ont été découpés et reconstitués de 1964 à 1968, à proximité immédiate de leur lieu originel, dans leur exacte orientation, permettant de perpétuer l’éclairage des lieux par Râ, dieu égyptien du soleil.

Certes, les temples de l’île de Philae ont été déplacés sur l’île d’Aguilkia, rebaptisée Philae… Pour autant, la forteresse de Bouhen, qui avait connu son apogée à partir du deuxième millénaire avant J.-C., constituait l’un des plus beaux exemples de fortification égyptienne antique, avec doubles murailles et douves. Elle est définitivement engloutie, comme la forteresse et la ville antique de Mirgissa et tant d’autres sites, témoins des temps anciens.