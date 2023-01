Galette des rois: un bijou en porcelaine en guise de fève

Nous nous sommes rendus dans une boulangerie en région liégeoise (Saint- Léonard), où l'artisan Philippe Bodeux prépare ses galettes des rois. Moment important: le placement de la précieuse fève. Les unes après les autres, elles sont introduites dans la pâte.

Comme son gâteau, la fève de Philippe est faite avec passion et à la main. Une production artisanale et locale aussi, puisque c'est un céramiste du quartier qui la fabrique. "C'était logique que ce soit quelque chose fait main, comme tout ce qu'on fait ici dans l'atelier" confie le boulanger. "Chaque fève est différente. C'est un processus créatif qui évolue d'année en année. C'est loin de tout ce qui est formaté et qu'on n'aime pas".