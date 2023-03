Galaxymphony, la science-fiction à l’honneur

Nous sommes en 1968 et au cinéma, un ovni pointe le bout de son nez. 2001, l’Odyssée de l’espace — sur une histoire de l’auteur Arthur C. Clarke — de Stanley Kubrick retrace l’histoire de l’humanité ainsi que du rôle qu’une intelligence non identifiée aurait eu dans cette ligne du temps universelle. L’ouverture du film — et du concert Galaxymphony — se fait sur Ainsi parlait Zarathoustra (1896), une quête de l’individu de Richard Strauss inspirée d’un poème de Friedrich Nietzsche, à qui l’on doit la citation "Sans musique, la vie serait une erreur". Le film se poursuit avec Atmosphères (1961), une pièce qui exploite des textures micropolyphoniques de György Ligeti. La musique classique permet des moments de tension, dans ce film construit comme un opéra en plusieurs actes, suivant notamment le voyage de Discovery One, navette spatiale où HAL 9000, calculateur doté d’une intelligence artificielle, qui se matérialise par de petites caméras avec un œil rouge, semble avoir une conscience, et commande toutes les fonctions possibles du vaisseau.

Une conscience ? C’est bien ce qu’il manque aux intelligences artificielles encore de nos jours. Mais dans la fiction, Hal 9000, qui comprend que son avenir est compromis, va ruser de stratagèmes et tenter de tuer chaque humain qui entraverait sa mission — à la base, l’étude d’un signal dans le secteur de Jupiter d’un monolithe émettant depuis la lune —, réussissant par ailleurs à en tuer certains, mais pas le Docteur David Bowman qui réussira à lui enlever des barres de mémoire, anéantissant la conscience de Hal.

Une intelligence artificielle qui ferait du mal à un humain ? L’auteur américain Isaac Asimov, en discute déjà en 1942 et pose ses trois lois de la robotique dans son Cycle de Fondation, qui serviront de piliers pour les futures œuvres et travaux scientifiques autour de l’intelligence artificielle et de la robotique. La première règle, c’est qu’un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni laisser cet humain exposé au danger. Ensuite, le robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Enfin, un robot se doit de protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en conflit avec l’une des deux autres lois.

Mais avant cela, c’est Le Beau Danube Bleu qui fait valser Discovery One dans l’espace. György Ligeti et son Lux Aeterna dans une version de la Schola Cantorum accompagnent le Docteur Floyd vers le site du monolithe dans le cratère de la Lune, Clavius lors du chapitre deux du film, Des vaisseaux dans l’espace.