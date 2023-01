Galaxy Z Fold 5 : Samsung envisage une nouvelle charnière, pour une pliure moins visible

Si Samsung a véritablement popularisé la mode des smartphones pliables, la concurrence n’a pas attendu son tour pour proposer des modèles parfois plus inventifs, ou souffrant de moins de problèmes de jeunesses. Qu’à cela ne tienne, Samsung n’abandonne pas le marché qu’il a aidé à imposer auprès des consommateurs. La preuve avec un brevet, récemment découvert.

Selon les informations du site coréen Naver, l’entreprise envisage de passer à une charnière en forme de goutte d’eau pour son prochain Galaxy Z Fold . Ce qui éviterait de replier complètement l’écran sur lui-même au niveau de la charnière, et serait plus supportable pour la pliure, qui (et ce peu importe le constructeur), à tendance à se marquer et se remarquer avec l’âge et les nombreuses ouvertures et fermetures de l’appareil.