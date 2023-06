Galaxy Unpacked : Samsung dévoilera ses nouveautés fin juillet

L’entreprise continue donc d’investir sur le marché des appareils pliables, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, comme l’a expliqué TM Roh, président et Head of Mobile eXperience Business de Samsung : "La catégorie des appareils pliables incarne notre philosophie d'innovation révolutionnaire, qui façonne l'avenir de la téléphonie mobile. Nous avons une bonne raison d’organiser Unpacked à Séoul : la ville est un épicentre de l'innovation et de la culture. De plus, elle a adopté la catégorie des appareils pliables comme aucune autre."

Samsung explique également que les prochains événements Unpacked seront désormais organisés dans des grandes villes, "en fonction du thème spécifique de chaque événement", même si on ne sait pas trop ce que cela signifie.

Rendez-vous donc fin juillet pour la conférence, qui aura la lourde tâche de rivaliser avec celle d’Apple.