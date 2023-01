Le Galaxy Unpacked se tiendra au Masonic Auditorium de San Francisco. Samsung n’a pas détaillé son programme, mais les Galaxy S23 sont évidemment très attendus. L’événement sera retransmis en direct sur les différents canaux de la marque. On aura l’occasion d’en reparler d’ici là.

Quant aux nouveautés attendues sur ces nouveaux flagships, on parle d’ores et déjà de capteurs photos repensés. Dont un capteur de 200 MP sur le Galaxy S23 Ultra. Le design de la gamme devrait cependant être proche du look des S22. Enfin, certains modèles devraient embarquer une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Réponse le 1er février pour la confirmation.