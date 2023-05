Galatasaray sacré champion de Turquie, Dries Mertens remporte son premier championnat à 36 ans

Galatasaray a remporté mardi son 23e titre de champion de Turquie en s'imposant largement (4-1) sur le terrain d'Ankaragücü lors de la 36e journée. A une journée de la fin, le club le plus titré de Turquie, 82 points, ne peut plus être rejoint par son dauphin et grand rival, le Fenerbahçe de Michy Batshuayi (77 points), privé de sacre depuis 2014.

Galatasaray a notamment pu s'appuyer cette saison sur son attaquant argentin Mauro Icardi (21 buts, 7 passes décisives). Arrivé en début de saison, notre compatriote Dries Mertens décroche à 36 ans le premier titre de champion de sa carrière. Il avait déjà remporté la Coupe et la Supercoupe aux Pays-Bas, avec le PSV, et en Italie, avec Naples. Celui qui a porté la vareuse des Diables Rouges à 109 reprises totalise 6 buts et 3 passes décisives en 29 apparitions en championnat cette saison.

Quatre ans après leur dernier titre, les lions d'Istanbul se qualifient directement pour la prochaine Ligue des champions. Les joueurs d'Okan Buruk célébreront leur sacre dimanche devant leur bouillant public rouge et or lors du derby d'Istanbul face à Fenerbahçe.

Galatasaray avait terminé 13e de la Süper Lig la saison passée, le pire classement de son histoire.