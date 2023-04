C’est grâce à l’un de ces programmes que, le mois dernier, sur l’île d’Espanola, la plus grande de l’archipel, plus de 86 tortues géantes (Chelonoidis hoodensis) ont été remises en liberté. Ces tortues sont nées et ont été élevées en captivité sur l’île de Santa Cruz et elles ont pu rejoindre l’écosystème de l’île d’Espanola après avoir été vermifugées et pucées. 250 autres individus sont encore en phase de pré-libération et resteront en captivité jusqu’à ce qu’ils soient assez âgés pour retrouver un habitat naturel.

Ces 50 dernières années, le programme a permis d’élever quelque 3000 bébés tortues dans un milieu qui ne comptait plus qu’une quinzaine d’individus dans les années 70.