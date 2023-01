Gala du sport : Cian Uijtdebroeks, Michèle George, les Tornados et Roger Lespagnard récompensés

Roger Lespagnard a été élu coach de l'année 2022. L'entraîneur d'athlétisme a guidé Nafi Thiam vers deux nouveaux sacres internationaux en heptathlon: aux Mondiaux de Eugene, en juillet, et un mois plus tard à l'Euro de Munich. Une performance qui restera unique dans les annales puisqu'habituellement les championnats du monde et d'Europe en plein air ne se disputent jamais la même année. Les reports en cascade dus à la pandémie de Covid 19 ont ainsi créé cette situation exceptionnelle.

Le Liégeois de 76 ans a été préféré avec 592 points à son collègue Jacques Borlée (420 points), qui a mené les Belgian Tornados, le relais 4x400 m, sur trois podiums internationaux lors des trois plus importantes compétitions d'athlétisme de 2022 (or à Belgrade aux Mondiaux en salle, bronze à Eugene aux Mondiaux en plein air, et argent à l'Euro de Munich) et à Sven Thourenhout, le coach de la sélection de cyclisme sur route qui a vu le triomphe de Remco Evenepoel dans l'épreuve en ligne à Wollongong, une semaine après sa médaille de bronze dans le contre-la-montre individuel. Il a reçu 325 unités. Pour l'ancien bourgmestre de Fléron et ancien directeur technique de la fédération d'athlétisme, 2022 restera aussi la 14e et dernière année de sa collaboration avec Nafi Thiam riche de 11 médailles internationales dont huit en or. La Namuroise a décidé le 13 octobre de changer de coach à la grande surprise de son mentor de toujours. Le prix de coach de l'année n'existe que depuis 2011. Lespagnard devient le 12e lauréat et le premier à être récompensé à trois reprises après 2016, année du premier sacre olympique de Thiam, et 2017, année du premier titre de championne du monde de sa protégée. Depuis 2018, les étrangers peuvent aussi concourir. C'est d'ailleurs le Néo-Zélandais Shane McLeod, l'homme qui avait conduit les Red Lions de hockey au sacre olympique à Tokyo, qui avait été choisi l'an dernier. Avant de recevoir son trophée de Coach de l'année, Roger Lespagnard avait reçu l'Ordre du Mérite du COIB des mains du président de l'institution olympique belge, Jean-Michel Saive. Il récompense chaque année une personne qui a contribué de manière exceptionnelle au Mouvement Olympique dans notre pays. La récompense lui avait été attribuée au mois de juin dernier.